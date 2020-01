Vanessa Guzmán revela si Irina Baeva se pone celosa al verla con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Vanessa Guzmán fue abordada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México y se le volvió a cuestionar sobre su relación con Irina Baeva, pues se rumora que la actriz rusa no soporta verla al lado de Gabriel Soto.

La famosa mexicana negó tajantemente mantener una rivalidad con Irina y afirmó que todo el elenco de Soltero con Hijas trabaja en total armonía.

Toda la producción (trabajó con respeto) no me gustaría puntualizar ni dividir. Todo está hablado, dicho, no vale la pena redundar. Todos los compañeros hecho un gran equipo, un gran trabajo”, comentó Vanessa.