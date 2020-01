Vanessa Hudgens y Austin Butler se separan tras ¡más de 8 años de romance!

Estados Unidos.- Vanessa Hudgens y Austin Butler terminaron su relación luego de un largo romance de más de ocho años, confirmó una fuente a la revista People.

La revelación sacude al mundo del entretenimiento después de que la actividad en redes sociales de ambos famosos llevó a los fans a especular sobre un posible rompimiento, ya que ninguno de los dos publicó fotografías juntos en sus plataformas durante Navidad y Año Nuevo.

La estrella de High School Musical y el actor de Once Upon a Time… in Hollywood iniciaron su relación en 2011.

La también cantante celebró públicamente el cumpleaños de Butler en agosto pasado, esto a través de una publicación de Instagram.

Feliz cumpleaños a mi amor, mi otra mitad, mi inspiración constante y apoyo. Mi mejor amigo. Mi todo", escribió entonces Hudgens.

Por su parte, los actores se habían encontrado separados por una larga distancia debido a que filmaron proyectos en distintos países. Como es conocido, Vanessa participó en varias producciones de Netflix, grabando The Princess Switch: Switched Again en el Reino Unido, en noviembre de 2019.

Austin Butler interpretará a Elvis Presley en una biopic que se encuentra en preproducción.

Para complicar aún más las cosas, en 2016 Ashley Tisdale, coestrella de Vanessa en High School Musical, reveló a People que Austin era su mejor amigo desde antes de que iniciara un romance con Hudgnes.

Así que es lindo tener a tus dos mejores amigos en una relación", dijo entonces Tisdale.