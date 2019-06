Vanessa Huppenkothen: "No sufro ningún trastornos alimenticios"

Ciudad de México.- La periodista de ESPN, Vanessa Huppenkothen, rompe el silencio sobre la polémica de que podría tener problemas alimenticios.

Huppenkothen expuso que su cuerpo no tiene ningún problema, goza de buena salud y que sus distintas actividades deportivas la han hecho bajar de peso.

Así mismo, Vanessa señaló que su apariencia física es normal aunque muchos digan lo contrario y detalló que no es anoréxica y mucho menos bulímica.

Vanessa Huppenkothen lamentó que exista gente que dedique su tiempo a las redes sociales para ofender, insultar y criticar a quienes son personas públicas.

Nunca había querido hablar del tema, ya lo he aclarado en varias ocasiones pero vuelvo a decirlo: No soy una persona que sufre ningún tipo de trastorno alimenticio, no soy anoréxica, no soy bulímica".