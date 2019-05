Vanity Fair publica nuevas imágenes de 'Episode IX: The Rise of Skywalker'

Ciudad de México.- Nuevas imágenes sobre la filmación del último episodio de ‘Star Wars’ se han hecho públicas, mismas que han sido captadas por la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz, y publicadas en la revista Vanity Fair.

Episode IX: The Rise of Skywalker, es la última película de la trilogía que comenzó con la primera producción de Star Wars en 1977, ideada por George Lucas. Después de 42 años, llega a su fin el 19 de diciembre, bajo la dirección de J.J. Abrams y con un reparto que incluye a Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Matt Smith, Kelly Marie Tran y Oscar Isaac.

Disney anunció la semana pasada que entre los proyectos de "Star Wars" en desarrollo figuran una nueva trilogía a las órdenes de Rian Johnson, el director de Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017), así como otras tres películas sobre este mismo universo a cargo de David Benioff y D.B. Weiss, que son los creadores de la exitosa serie Game of Thrones.