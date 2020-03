¿Venganza? Belinda ventiló que su ex, Ben Talei, tiene amorío con Ninel Conde

Ciudad de México.- Durante el reciente programa de Chisme no Like se reveló que Belinda fue la encargada de revelar que su ex, el cirujano Ben Talei, tiene un amorío con Ninel Conde, quien aún sigue casada con Giovanni Medina.

De acuerdo con los especialistas en espectáculos, la intérprete de Egoísta filtró la información a cambio de que TVNotas no revelara nuevas fotos en donde ella aparece con el empresario casado, Ricardo Cabañas, con quien ya había sido visto anteriormente.

La nota de Ninel y Ben Talei es falsa, la armó Belinda, porque se la cambió a la revista para cubrir unas fotos donde sale de nuevo con el casado, la revista compró las fotos por mil 800 dólares y acá en México TVNotas está cubriendo a Belinda", señalaron.

Sin embargo, explicó que el romance entre el 'Bombón Asesino' y el cirujano sí es real.