¿Venganza? Justin Bieber lanzaría tema contra Selena Gomez en su nuevo álbum

Estados Unidos.- Aún no se ha estreado ni el primer sencillo del nuevo álbum que lanzará en 2020 el cantante Justin Bieber y ya se ha comenzado a rumorear que uno de los temas dentro del disco es un claro y directo ataque hacia su expareja Selena Gomez.

Como ya expusó Bieber en un adelantó de lo que se puede esperar de él a lo largo del 2020, la nueva producción musical habla de partes de su pasado, por lo que claramente habrá más de una mención hacia Gomez.

Supuestamente la canción hará comparaciones entre la actual esposa del cantante, Hailey Bieber, y la exestrella Disney con quien salió de manera intermitente a lo largo de 10 años, las cuales no son para nada favorecedoras para la intérprete de Look At Her Now.

Perdí casi una década con una mujer que no era ni siquiera la mitad de lo que eres tú", se supone que dice la letra.