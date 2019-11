¿Verdad o juego? Lucero bromea sobre amorío entre su exesposo, Mijares y Yuri

Ciudad de México.- La cantante, Lucero, durante una entrevista por su nuevo disco, a raíz del comentario que hizo un periodista bromeó acerca de un supuesto amorío entre su exesposo y padre de sus hijos, Manuel Mijares, y la famosa artista veracruzana, Yuri.

Lucero hablaba de su nuevo álbum de duetos, Solo Me Faltabas Tú, reveló que a ella le encataría volver a realizar un dueto con su expareja, Mijares.

El que no sigamos casados no quiere decir que como artistas no podamos compartir el escenario o algún dueto, no se ha dado en este momento, pero estaría buenisímo y la verdad nos llevamos muy bien, nos admiramos en muchos aspectos y siempre hemos estado en contacto por nuestros hijos", dijo Lucero.