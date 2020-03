"Verg... estoy harta": Romina, hija de Niurka, exhibe a hombre que la acosó

Ciudad de México.- Romina Marcos, hija de la actriz y bailarina, Niurka Marcos, empleó su redes sociales para mostrar que ninguna persona está exenta a sufrir acoso y ahora le tocó el turno a ella.

A través de sus historias de Instagram, la joven actriz publicó un par de videos en los que exhibe a un hombre que la acosó cuando estaba esperando el camión.

Romina explicó que por fortuna el hombre solo se limitó a observarla y a decirle cosas pues ella rápidamente llamó a uno de sus hermanos para que la acompañara.

Me vale madr... que estés borracho cabr..., me vale mad... no me hables", comenta Romi y señala que el hombre continúa gritándole.