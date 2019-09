Vero Castro dejó 'La casa de las flores' por un supuesto romance gay en la serie

Ciudad de México.- Según revela la periodista Flor Rubio, el productor de La casa de las flores, Manolo Caro, "le ofreció a Verónica Castro ser pareja de Yolanda Andrade en la serie".

Rubio aseguró que esa propuesta fue real, no obstante la respuesta de la actriz que da vida a 'Virginia de la Mora' se negó rotundamente.

En ese momento Verónica le dijo: 'de ninguna manera, yo no quiero ese personaje, no quiero ser gay, no quiero ser pareja de Yolanda, no va con lo que yo he hecho'", señaló la periodista.