Vero Castro podría reaparecer en los escenarios con la película 'Miss Granny'

Ciudad de México.- Después de que Verónica Castro revelara en septiembre que ya se iba a retirar de los escenarios, hoy sorprendió con una posible reaparición en la pantalla grande.

Esto ocurrió luego de que Manuel 'El Flaco' Ibáñez señalara la participación de la actriz en el remake de la cinta, de origen coreano, Miss Granny.

Ante esta confesión, el actor fue cuestionado sobre el regreso de Vero Castro en la actuación, a lo que Ibáñez expresó de manera tajante lo siguiente:

En la vida de las demás personas no me meto. Si te estoy diciendo que está ahí ¿para qué me preguntas?, si, te estoy diciendo que está en el reparto", dijo.