Verónica Castro habla sobre la 'La Casa de las Flores', serie que protagoniza

Ciudad de México.- Verónica Castro buscó promocionar la serie La casa de las Flores, concediendo una entrevista al programa argentino Por el mundo, momento en el que contó algunos detalles de las entrevistas que le realizó a Luis Miguel.

Al ser cuestionada sobre si se vio personificada en la serie biográfica del intérprete de La Incondicional, la actriz mexicana dijo: “sí, me mandaron en Twitter y en Instagram y en todas partes (las imágenes), pero, estuvo muy bien, le fue re bien”.

Tras confesar que desea que su proyecto tenga la misma suerte que el del Luismi, al recordar el momento en que lo cuestionó por los rumores sobre su reciente paternidad, misma que negó rotundamente, la Vero dijo: “Luis Miguel hacía lo que se le daba la gana”.

Sin hablarse más del tema con Castro, el conductor de Por el mundo, mostró parte de su visita a México, misma que aprovechó para visitar la casa en que Luis Miguel vivió con Mariana Yazbek.

Por otra parte, Vero aprovechó su visita al programa Ventaneando para contar los malos tratos que recibió por parte de Hugo López, mánager de Luis Miguel, quien se la llevó a Argentina a trabajar y la estafó.

En ese momento, la conductora Pati Chapoy le preguntó si le advirtió a Luis Miguel sobre López, y Castro respondió: “sí, le dije: ‘ten cuidado porque es un ladrón, es mala persona’”.

Asimismo, Vero afirmó que no le interesa realizar un proyecto sobre su vida, pues no le gustaría quedar 'de bonita' como otros artistas y no contar lo bueno y malo de su historia.