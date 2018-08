Verónica Castro presenta 'La casa de las Flores' y defiende a su hijo Cristian

Ciudad de México.- Verónica Castro se mostró muy emocionada durante la alfombra roja que se realizó para presentar la serie 'La casa de las Flores', misma que protagoniza junto a Aislinn Derbez y Ceci Suárez.

La reconocida actriz confesó que decidió volver a la pantalla chica debido a la duda que le generaba la realización de este tipo de proyectos para plataformas de streaming como Netflix.

Tras comentarle que la salud de Don Manuel 'El Loco' Valdés, padre de su hijo Cristian Castro, está mucho mejor y desea volver a los escenarios, Vero expresó: “la noticia que me estas dando es muy buena, ojalá Dios quiera que se recupere muy bien, que tenga mucha fe y mucha salud”.

Finalmente, al cuestionarla sobre como sigue el proceso de divorcio de su hijo Cristian, quien se separó de su aún esposa a tan solo 28 días de haberse casado, la también conductora destacó:

La verdad que la familia, es lo que pasa en esta serie, es que no puedes hacer nada más que echarle la mano, apoyarlos, quererlos, desearles lo mejor de la vida, porque finalmente es tu familia. No existe la familia perfecta, yo no la conozco, nunca la he visto y yo no la tengo, y ustedes tampoco”.