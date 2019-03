Vestido de Galilea Montijo provoca tanto críticas como halagos

Ciudad de México.- Pese que los comentarios negativos en sus publicaciones de Instagram son bloqueados y a que se mostró agradecida con su equipo por lograr un ‘look’ que la dejó muy satisfecha, Galilea Montijo ha sido blanco de críticas por parte de usuarios que no encontraron adecuado el vestido que portó para el estreno del programa Pequeños Gigantes.

Este domingo, la conductora se presentó al concurso infantil de talentos en un vestido rojo y corto, mallas, zapatillas y su cabellera libre, ‘look’ del que dio muestra a través de fotografías compartidas en sus redes sociales.

Aunque no han faltado quienes halagan a la artista y consideran que la prenda destacó la figura de Galilea, algunos internautas se han empeñado en señalar que la presentadora no lucía bien y que incluso el vestido no era la mejor opción para el evento.

Hola producción, ¿en verdad consideran que el vestuario de Gali es apropiado para un programa infantil? Ella es bella con lo que le ponga, pero vestirla como cabaretera no les dará más rating, en mi caso apagué el televisor”, “que oso con el ‘look’ de cabaretera de Galilea! O sea, ahí demuestra que es ella quién va a lucirse (venderse) los niños le valen! Debieron contratar a la Jacky Bracamontes, mínimo se viste apropiadamente” y “¡que horrible maquillaje y vestido de Galilea! Programa de niños, parecía teibolera! Hasta bloqueó comentarios”, fueron algunos de los rudos y ofensivos mensajes que usuarios de Instagram dejaron en fotos de Montijo publicadas en el Instagram de Pequeños Gigantes.

Por su parte, algunos internautas destacaron el talento de Galilea o salieron en su defensa.

Tú no hagas caso @galileamontijo te ves guapísima y como siempre eres la chispa del programa” y “me encanta Gali pero que horrible la vistieron”, fueron algunos de esos comentarios.