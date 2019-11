Vica manda mensaje de aliento a Memo del Bosque en su lucha contra el cáncer

Ciudad de México.- En su cuenta de Instagram, la actriz Vica Andrade le dedicó un conmovedor mensaje a su pareja Memo del Bosque, quien se encuentra en un tratamiento para vencer que cáncer que lo aqueja.

He pasado muchas veces por el valle de la obscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí, que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca”.

Y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Y nunca he estado sola, Dios nunca me ha abandonado, y si todavía estoy aquí es porque tengo su fuerza”, escribió la costarricense.