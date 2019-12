Vicente Fernández, dispuesto a golpear a Bisogno por hablar mal de su familia

Ciudad de México.- Durante una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Vicente Fernández confesó su deseo de vengar los malos comentarios que Daniel Bisogno hizo contra su familia.

'Don Chente' señaló que el conductor de Ventaneando tiene una mente muy sucia por señalar que los miembros de la dinastía Fernández tienen una manera muy extraña para demostrar su afecto, sugiriendo que podrían rebasar los límites.

Debido a esta declaración, Vicente le dijo a Mara Patricia que el día que se encuentre a 'El Muñe' no durará en darle al menos un golpe.

No he visto a Daniel, pero un día lo voy a ver y no me quedo con nada. Yo creo que una cachetada no se le va a quitar”.