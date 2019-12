¿Vicente Fernández fue infiel a 'Cuquita? Esto dice 'Don Chente'

Ciudad de México.- El famoso cantante Vicente Fernández, dejó entrever en su más reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, quien fuera su nuera por algunos años, que quizá alguna vez le fue infiel a su esposa ‘Cuquita’ con quien está cerca de cumplir 60 años de casado.

Yo desde que me casé supe con quién me iba a casar y ella también supo con quién se iba casar, entonces, vamos en cuatro años a cumplimos 60 años de casados”, aseguró el ‘Charro de Hentitán, al señalar que no hubo sorpresas en ese aspecto.

Entre otras cosas al preguntar si fue infiel o no, ‘Don Chente’ no quiso confirmar ni desmentir, en cambio casi como un consejo, reveló que el secreto está en no andar pregonando, aunque aceptó que no es ningún santo.

Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’. No, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”.

El patriarca de la dinastía Fernández, señaló que cuando le llegaban a preguntar él siempre pedía pruebas, pero nadie le pudo comprobar que fuera infiel, ya que “nada más es ser discreto”.