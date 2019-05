Vicente Fernández hijo habla sobre la supuesta homofobia de su padre

Ciudad de México.- Vicente Fernández recordó durante una entrevista en De primera mano, el día en el que supo que tenía cáncer y dijo que rechazó el trasplante de hígado que necesitaba, puesto que no conocía la procedencia del órgano.

Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era de un homosexual o drogadicto”, indicó Fernández.