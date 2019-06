Video revela que Mhoni Vidente predijo la muerte de Edith González

Ciudad de México.- El sensible fallecimiento de la actriz Edith González enlutó a México. Conmueve la gran valentía con la que la actriz había enfrentado por tres años el cáncer de ovario. Pero lo que pocos se dieron cuenta es que Mhoni Vidente predijo su muerte días antes.

Fue en el programa Hoy en donde Mhoni Vidente señaló justo lo que pasó ayer y aunque no dio nombres precisos, aseguró que el país entero se conmocionaría con la perdida de un personaje importante del mundo de la farándula.

Tuve una revelación. Yo cuando le pregunté a la Virgen María, duele morir, me dijo que no, lo que más duele es nacer porque te desprendes de Dios y de lo espiritual y cuando mueres regresas a mi por eso no tengas miedo a la muerte".