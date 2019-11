"Vieja pocos huev...": Enfurecida, Frida Sofía reta a Chiquis Rivera tras pelea

Ciudad de México.- Luego de que el jueves pasado, Frida Sofía y Chiquis Rivera protagonizaron una polémica pelea durante una fiesta realizada después de los Premios de la Radio, ahora la hija de 'La Guzmán' da más detalles de lo sucedido.

Aunque varios medios reportaron que el altercado comenzó luego de que a la hija de la fallecida Jenny Rivera se molestara con Frida Sofía porque ella "desconoció" a Guadalupe Esparza, vocalista del Bronco, esta última lo negó en un video.

Según relataban fuentes, Chiquis le habría gritado y reclamado a la hija de la rockera mexicana Alejandra Guzmán que era muy irrespetuosa, lo que después desató un intercambio de groserías y señas obscenas entre ambas, quienes ya estaban bajo la influencia del alcohol.

Este viernes, Frida Sofía utilizó sus redes sociales para hablar del tema con un video. En este, negó estar peleando por insultar "al señor del Bronco" y les llamó "criados" a su equipo, pues asegura que ella se refiere a ellos como "amiguitos" pero en verdad eran sus "criados":

Sorry, no sabía quién era pero nunca lo traté mal ni nada, pero esa vieja ni lo estaba defendiendo gritándome 'you little fucking bitch' y 'perrita'".