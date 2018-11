Vin Diesel volverá como un superhéroe con el filme 'Bloodshot'

Ciudad de México.- No cabe duda de que Vin Diesel alcanzó la fama mundial con la saga Fast and Furious, después de su participación en el mundo de películas basadas en cómics, pues el famoso actor prestó su voz a ‘Groot’, uno de los personajes de Guardians of the Galaxy de Marvel.

Recientemente se reveló que el actor protagonizará a ‘Bloodshot’, un superhéroe de la compañía Valiant Comics.

‘Bloodshot’ es el nombre de un experimento a base de tecnología de ‘Nanites’ que cuando es inyectada a un humano, este adquiere habilidades súper humanas como fuerza aumentada, precognición, un completo control de su entorno, factor curativo y energía casi ilimitada, el aspecto de la mayoría de los ‘Bloodshot’, es una complexión robusta, con piel blanca con tonos grises, ojos completamente rojos, y un círculo rojo en el pecho.

Uno de los compañeros de ‘Bloodshot’ es un perro, que aunque no posee los poderes del héroe tiene una apariencia similar pues fue producto de unos experimentos relacionados a ‘Bloodshot’, y tiene fuerza y velocidad aumentada y carece de la capacidad de sentir dolor, por lo que se convierte en un arma realmente peligrosa.

Se presume que la película se basará en Bloodshot: Salvation, la última serie del héroe, dicho filme contará con la participación de la actriz mexicana Eiza González.