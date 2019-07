Viuda de Gualberto Castro entregará 'regalo' que el cantante dejó al morir

Ciudad de México.- Gualberto Castro seguirá vivo en el corazón de alguna persona de escasos recursos, reveló su viuda, Gundy Becker, al anunciar una muy especial donación.

La esposa de Castro confirmó que luego de terminar de pagar los gastos de hospitalización y tratamientos del cantante, donará el marcapasos que usaba su esposo.

Esa deuda es una deuda de honor, que no porque Gualberto ya esté muerto yo no la voy a cumplir y ese ángel que tuve yo en Cancún que me ayudó con todos esos gastos y que además ha sido muy paciente en esperarme que le pague, o sea yo si voy a cumplir ese gasto y por eso voy a hacer esto (el homenaje)”, dijo Gundy.