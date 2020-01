¡Viva México! Tres talentosos mexicanos están nominados al Oscar

Ciudad de México.- Después de que se revelara la lista de los nominado al Oscar 2020, los mexicanos Rodrigo Prieto, Gastón Pavlovich y Mayes Rubeo encabezaban el listado.

Prieto fue nominado a Mejor Fotografía por la película The Irishman, mientras que Rubeo fue nominada por mejor Diseño de Vestuario con Jojo Rabbit.

Gastón Pavlovich forma parte de la lista de productores del mismo filme que Prieto, dirigido por Martin Scorsese. Esta es la tercera vez que competirá por la estatuilla dorada.

Rodrigo Prieto también fue nominado en 2017 y 2006, y en esta ocasión se enfrentará a Lawrence Sher en Joker, Jarin Blaschke en The Lighthouse, Roger Deakins en 1917 y Robert Richardson con Once Upon a Time… in Hollywood.

La edición 92 de los Premios Oscar se realizará el próximo domingo 9 de febrero y tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood de Los Ángeles, California.