¡Viva de milagro! Sabrina Sabrok revela que su esposo la quiso estrangular

Ciudad de México.- La estrella del cine para adultos, Sabrina Sabrok, emitió un comunicado de prensa en el que confiesa que fue víctima de violencia doméstica pues su esposo le propinó tremenda golpiza.

La candente argentina señeló que debido a las lesiones por los golpes que le dio su pareja sentimental tuvo que posponer tres shows que tenía programados para estas fechas.

Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme. Afortunadamente logré llamar a una patrulla... Me veo en la penosa necesidad de ventilarlo, ya que debido a esto tengo el cuello y la garganta muy lastimados y no puedo cantar ni bailar", explicó Sabrina.