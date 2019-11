¡Vivía en NY! Todo lo que la 'Chica del clima' dejó atrás para estar en 'Hoy'

Ciudad de México. - Luego de que Yanet García dejara su vida en Nueva York, Estados Unidos, para ingresar al programa Hoy, se le llegó a cuestionar por esto, debido a que abandonó casi todo para volver a México.

Ante esto Yanet respondió que se vino por una muy buena oferta para ella, además señaló que no sufre por estar sola y que adora estar consigo misma, recalcó que es una mujer muy independiente y ha hecho de todo sin la compañía de nadie.

me fui sola a grabar la película Bellezonismo a España, en la que soy una de las protagonistas y de ahí me fui sola a París y a Roma a turistear, soy muy independiente, así me siento cómoda", confesó.