Vocalista de La Adictiva reaparece tras recibir tremendo botellazo en el rostro

Ciudad de México.- Memo Garza, vocalista de La Adictiva que recibió tremendo botellazo en el rostro durante un concierto en la ciudad de Nueva York, rompió el silencio y habló al respecto a través de sus redes sociales.

El reconocido intérprete empleó su cuenta de Facebook para compartir un video en el que aparece dando un mensaje a sus fans tras ser víctima de esta terrible agresión.

Memo mostró que su rostró no tenía casi ninguna marca a pesar de haber recibido el duro golpe.

Estoy bien, si pueden ver no tengo casi nada, más que nada tengo un golpe aquí (en el pómulo), al terminar el evento me puse hielo rápido y no pasó a mayores", comentó.