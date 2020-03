Vocalista del Grupo Yndio da positivo a coronavirus tras contagio del bajista

Tijuana, Baja California.- Después de que el bajista del Grupo Yndio saliera positivo en coronavirus (covid-19), el vocalista, Hilde Lara, también confirmó estar enfermo.

La agrupación se encontraba realizando una gira por los Estados Unidos cuando se enteraron que el músico, Audomaro Pérez, contrajo el virus.

Por su parte, Hilde Lara quien habita en Tijuana, Baja California, mencionó que pese a sus 72 años se siente en excelente estado y no presenta síntomas, pero se encuentra aislado.

Tengo el virus pero no tengo ningún síntoma, no tengo fiebre, no me duele la garganta, me siento normal, si no hubiera ido al Hospital General anduviera en la calle como si nada, no tengo resfriado, no tengo los síntomas pero tengo el virus, eso solo lo puede explicar un experto", dijo Lara.