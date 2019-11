¿Volverán? Lucero no descarta un reencuentro con Manuel Mijares

Ciudad de México.- Ya pasaron 8 años de la sorpresiva separación de una de las parejas famosas más queridas por los mexicanos: Manuel Mijares y Lucero.

Sin embargo, los artistas mantienen el contacto, con mucho respeto, por los hijos que tuvieron y por ello a Lucero se le preguntó si volvería con Manuel.

Por su parte, la pregunta: ¿volverías a darle una segunda oportunidad a tu expareja? le surgió a Lucero en una conferencia de prensa en donde promocionaba su nuevo álbum ‘Solo me faltabas tú’, a lo que ella confesó que la idea no esta descarada.

El que no sigamos casados no quiere decir que como artistas no podamos compartir el escenario o algún dueto”, expresó. “Nunca lo descartaría, la verdad que siempre lo he dicho, es de mis cantantes favoritos, de toda la vida y yo creo que algún día podríamos cantar juntos nuevamente.

Asimismo, el posible reencuentro con Mijares suscitó el cuestionamiento de los celos de su actual pareja, Michael Kuri.

Él no es celoso, yo creo que el me admira mucho y comparte mucho las cosas buenas que me pasan y realmente no se involucra y no se mete, es un hombre muy inteligente”, señaló.