¿Volvió a las drogas? Matthew Perry luce desmejorado y preocupa a fans

Nueva York, EU.- El actor Matthew Perry, quien es recordado por su papel de Chandler Bing en la serie Friends, preocupó bastante a sus fans debido al aspecto desmejorado con el que apareció en calles de Nueva York.

El famoso luce un estómago abultado, barba a medio salir, una cicatriz en la cara, además de que se puede ver que tiene las uñas largas y sucias.

Hay que recordar que Perry en los últimos años continuaba luchando por superar los problemas de adicción al alcohol y a las drogas que ha tenido desde la época de Friends. Además, en 2018 permaneció tres meses hospitalizado a causa de una rotura en el intestino.

Perry no ha tenido mucha suerte con los programas que realizó en el pasado como Go On o Studio 60 on the Sunset Strip, series que fueron retiradas luego de su primera temporada.

Apareció como actor invitado en la serie Cougar Town que protagonizó Courteney Cox, actriz que le dio vida a su amiga y más tarde esposa de ficción, Monica Geller, dentro de la producción creada por David Crane y Marta Kauffman.