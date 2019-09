¿Vuelve al mundo de las citas? Adele se sentiría "libre" tras presentar divorcio

Los Ángeles, EU.- Adele se "siente libre" luego de haber entablado la demanda de divorcio para hacer oficial su separación de Simon Konecki, la cual ambos anunciaron en el pasado mes de abril, aseguran fuentes.

Según declaraciones de un informante que habló para The Mirror, la cantante británica se encuentra dispuesta a continuar con su vida después de su ruptura con el padre de su hijo, hombre con el que mantuvo una relación de siete años.

Adele se siente libre y está siguiendo adelante con su vida. Pareciera que el divorcio va a ser sencillo en este punto. Ambos quieren lo que es mejor para su hijo", expuso la fuente.

De acuerdo con Daily Mail, en el pasado mes de abril surgieron reportes sobre que Adele ya habría comenzado a tener citas otra vez. The Sun incluso informó que la intérprete de All I ask había sido sentimentalmente relacionada con un hombre estadounidense.

La publicación reportó que la artista estaba "emocionada" por volver a hablar con hombres, y que ya se encontraba en la "fase de cortejo" una vez más.

Como es conocido, fue el jueves de esta semana cuando trascendió que Adele ya ha entablado la demanda de divorcio.

Por su parte, la revista People reportó el miércoles que fuentes indicaron que la artista ya se había recuperado del corazón roto por su ruptura y que se encontraba muy "entusiasta" estos días.

Los informantes supuestamente cercanos a la famosa indicaron que Adele está mejor que nunca, enfocándose en su familia y preparándose para lanzar música.

Ella definitivamente se está preparando tanto mental como físicamente para promover música nueva. Parece que eso va a suceder a finales de este año”, reportan que indicó una fuente.

Por su parte, The Blast reportó que Adele solicitó la custodia compartida de su hijo de seis años Angelo, tanto física como legal.

A partir de documentos obtenidos, el medio indica que la cantante está "dispuesta a establecer las finanzas en mediación y han indicado que ellos han elaborado un acuerdo de custodia".