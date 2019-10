Vuelve el escándalo: Actor bromea sobre video sexual que hizo junto a menor

Estados Unidos.- Pese a que el haber protagonizado un video sexual en 1988 lo convirtió en blanco del escándalo y hasta de una demanda un año más tarde, de lo único de lo que se arrepiente Rob Lowe con respecto a esa polémica en su carrera es de no haber ganado dinero con el clip.

Así lo reveló el actor en tono de broma durante una reciente entrevista para el show radiofónico The Jess Cagle Show, donde habló del escandaloso y explícito material en el que participaron también dos mujeres, una de las cuales era entonces menor de edad.

El actor confirmó que no se avergüenza de la controversia de 1988 y comentó que de hecho el video es "una de las razones por las que me volví sobrio".

Me desperté un día y dije, '¿qué estoy haciendo con mi vida?'... Creo que es lo mejor que me ha pasado. Honestamente lo creo porque eso me hizo volverme sobrio. Estar sobrio me hizo poder casarme. He estado casado por 29 años y tengo dos grandes hijos. Así que, no creo que nada de eso hubiera pasado sin no hubiera atravesado por ese escándalo", expuso el Lowe.