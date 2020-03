"Vulgar, ya estás vieja": Thalía, devorada viva por enseñar todo ¡sin calzones!

Ciudad de México.- La cantante Thalía suele estar en medio de la polémica por sus atrevidos 'look', sus descaradas declaraciones y su irreverente actitud.

La guapa mexicana presume una figura de infarto a sus 48 años y al parecer quiere que el mundo conozca sus curvas. En esta ocasión, eligió un vestido con transparencias que pudo dejar a la vista de todos que no tenía ropa interior.

Aunque muchos de sus fanáticos aplaudieron su sensual 'look', otros aseguraron que "ya no estaba en edad" de enseñar de más y que además este atuendo ya lo había hecho popular la cantante Jennifer Lopez hace varios años.

Tienes 48 años y no usas calzones".

Sé tu misma, no trates de copiar tú siempre has sido genuina"

No me gustó... es una señora, y por tal debe de vestir elegante no vulgar".