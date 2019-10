Wanda Seux, entre la vida y la muerte; se encuentra en estado artificial

Ciudad de México. - Gracias a una entrevista exclusiva con ventaneando, la cineasta María José Cuevas, quien es amiga cercana a Wanda Seux, reveló el grave estado de salud en el que se encuentra la exvedette.

Después de un paro cardiaco fulminante que tuvo recientemente, la actriz ahora se encuentra en la Casa del Actor, pero su por su estado se encuentra conectada a tubos para ayudarle a respirar y alimentarse.

El dilema que relata Cuevas, es sobre si Wanda hubiera querido vivir de manera artificial, pues para muchos esto no es vivir y el tenerla conectada no es garantía de que mejorará, también señaló que ella al no ser familiar no tiene el derecho de pedir que la desconecten, que además aclaró no es legal aún en México.