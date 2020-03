Wanders Lover revela que asistió a audición de Sergio Andrade y Gloria Trevi

Ciudad de México.- Yered Licona González, mejor conocida como Wanders Lover, saltó a la fama con el programa Guerra de Chistes estrenado en el año 2008 en Telehit. Ha tenido una vida llena de escándalos y adicciones, sin embargo, su más reciente declaración causó gran revuelo.

En una entrevista para TV Notas, la modelo y comediante confesó que durante sus inicios dentro del mundo de espectáculo estuvo cerca de ser reclutada por el llamado Clan Trevi-Andrade.

No me lo vas a creer, pero mi primer intento de entrar al medio fue cuando estaba más chavita; fui a las audiciones que hacía Sergio Andrade para Gloria Trevi. "

Por suerte no le gusté, porque si no, quién sabe dónde estaría (ríe). Pero cuando me separé de Guillermo (su primer esposo), volví a tener la idea de meterme a la artisteada.”