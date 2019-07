Warner Bros libera el terrorífico y trailer final de 'It: Chapter 2'

Ciudad de México.- Solo uno de los integrantes del Club de los Perdedores no se fue de su pueblo, por lo que es el único que no olvida lo que sucedió en la batalla contra Pennywise. Y será su tarea convocar al resto para que no solo recuerden, sino que también cumplan la promesa del pacto de sangre que sellaron.

En base a eso comienza el tráiler final de It: Chapter 2, la secuela que concluirá la adaptación de la clásica novela de Stephen King y que promete elevar aún más los elementos terroríficos ahora que sus protagonistas son adultos. No solo eso, para conectar con el pasado, y jugar un poco con el tipo de narrativa del libro, también habrá secuencias con el elenco infantil de la primera película.

Dirigida por Andy Muschietti, la nueva entrega llegará a los cines en septiembre y abordará todo el segmento restante de la historia, para dar pie a la batalla definitiva contra It para asegurar el futuro no solo de las vidas de sus protagonistas, sino que también las de su natal Derry.