Weinstein afirma que hizo lo que ningún otro por apoyar a mujeres en el cine

Nueva York, Estados Unidos.- Más de 80 mujeres lo acusan de agresiones sexuales, sin embargo, Harvey Weinstein asegura que él ha hecho lo que ningún otro cineasta por la carrera de mujeres en el séptimo arte, además de exponer que su reputación y trabajo de décadas en el cine han sido destruidos por las acusaciones de violación, acoso y agresión sexual que pesan en su contra.

Desde su cama en el Hospital presbiteriano de Nueva York y un día después de haberse sometido a una cirugía de columna, el desmejorado productor ofreció una entrevista a The New York Post para desmentir los falsos reportes spbre que exageró con respecto a su condición de salud cuando se presentó ante la Corte la semana pasada.

Negándose a hablar sobre las acusaciones en su contra, Weinstein defendió sus 40 años de trayectoria en el cine y destacó en sus declaraciones cómo se dedicó a promover las carreras de estrellas del cine femeninas, esto al hablar del caso de la actriz Gwyneth Paltrow, quien es una de las figuras que lo acusan.

El productor hizo énfasis en el lucrativo contrato de 10 millones de dólares que él le dio a Paltrow para una producción. Asimismo, enlistó películas de justicia social que él promovió.

Quiero que esta ciudad reconozca quién era yo en lugar de en lo que me he convertido", reportan que expuso Weinstein a The New York Post.