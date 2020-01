Weinstein envío penes de chocolate y sedantes a actriz que lo acusa de abuso

Estados Unidos.- Annabella Sciorra, famosa actriz de Hollywood en los 90's, testificó encontra de Harvey Weinstein en la corte de Nueva York, revelando que le envío varios "paquetes inapropiados de atención" que contenían penes de chocolate y vallium, un farmaco que actúa como sedante.

Annabella recordó que en la década de los 90's trabajó con el productor de cine y él se mostró atentó con ella durante las grabaciones y al principio tomó sus obsequios como una manera de apoyo por el estrés del proyecto, lo que después consideró inapropiado con la llegada de chocolates en forma de penes.

En un esfuerzo por ayudarme a relajarme y no estar tan estresada envío un paquete de atención con películas, regaliz, palomitas de maíz y una botella de Valium (farmacó perteneciente a la familia de los sedantes)", recordó.

Sciorra tras esto dijo que un par de semanas después fueron a cenar debido a la película en la que trabajaban, tras lo que el se apareció en su habitación de hotel entrando a la fuerza, tras lo que se desnudó y llevó a la cama obligandola a tener relaciones sexuales.

Entre lágrimas recordó que ella intentó pelear pero el era demasiado grande y fuerte para ella por lo que pudo someterla.

Le dije cómo me desperté y que me desmayé, y él dijo: 'Eso es lo que dicen todas las buenas chicas católicas'. Luego se inclinó hacia mí y dijo: 'Esto queda entre tú y yo'. Fue muy amenazante. Sus ojos se pusieron negros y pensé que me iba a pegar allí mismo", aseguró entre lágrimas.