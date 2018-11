Will Smith revela la dura relación que vivió con su primogénito

Washington, EU.- Will Smith decidió sincerarse con sus seguidores y relatar los problemas que sostuvo con su primogénito, Willard (más conocido como Trey), producto de su relación con su primera esposa Sheree Zampino.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el actor y cantante confesó que mientras estaba en Abu Dhabi en la Fórmula 1 disfrutó del evento junto a Trey, pues trata de pasar tiempo con cada uno de sus hijos, para tener momentos por separado con cada uno de ellos.

Estamos haciendo cosas, él y yo, en la Fórmula 1. Y entonces llega y me dice: ‘¿Sabes qué, papá? Me he dado cuenta de que no eres simplemente mi padre’. Y entonces hace una pausa y me dice. ‘Estoy bastante seguro de que eres mi mejor amigo’”, contó Smith.