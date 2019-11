Willem Dafoe da su opinión acerca del cine de superhéroes en entrevista

Estados Unidos.- El reconocido actor, Willem Dafoe, recordado por interpretar al Duende Verde en Spider-Man dirigida por Sam Raimi, mencionó en un entrevista con CinemaBlend, la opinión que tiene acerca de las películas de superhéroes.

En la entrevista por el medio especializado en cine, se le cuestionó a Willem Dafoe qué es lo que opina sobre los films de superhéroes, y el veterano actor mencionó con cautela que le parecen largas, ruidosas y excesivas.

No quiero morder la mano que me da de comer, aunque he de admitir que no son el tipo de películas a las que acudo corriendo cuando llaman", mencionó Dafoe.