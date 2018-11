¿William Levy tuvo sexo con productora de Televisa a cambio de protagónico?

Ciudad de México.- Carla Estrada respondió a los señalamientos que hizo Niurka Marcos en entrevista para Telemundo, al mencionar que William Levy tuvo su primera oportunidad de protagónico en México gracias a la relación íntima que mantuvo con la productora Carla Estrada.

Ante ello, Estrada aprovechó la entrevista que le realizó la misma cadena televisiva para explicar:

Me duele, me da tristeza que una mujer que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral ni somos grandes amigas ni conoce realmente mi trayectoria ni mi persona como para que se exprese así de mí, pero bueno finalmente cada quien. Me da mucha tristeza, es una mujer que yo respeto y definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mí”.