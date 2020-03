William Levy ya no quiere hacer escenas subidas de tono y explica el porqué

Ciudad de México.- A pesar de sus incontables años como actor, el cubano William Levy confesó que no logra acostumbrarse a las escenas subidas de tono que en ocasiones se ve obligado a realizar en películas o telenovelas.

El galán de televisión agregó que no le agrada la idea de que sus hijos Christopher y Kailey, o su esposa Elizabeth Gutiérrez, lo vean con muy poca ropa y en medio de esos actos.

Mi mamá y mi abuela me han visto desnudo un montón de veces, pero me preocupan más mis hijos y siempre les advierto que este tipo de cosas no pueden verlas, especialmente mi hija", finalizó.