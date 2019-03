"Winter is here!": Lanzan trailer de la octava temporada de 'Game of Thrones'

Ciudad de México.- La espera al fin termina debido a que HBO liberó el tan esperado trailer de la octava temporada de Game of Thrones, la famosa historia creada por George R. R. Martin.

En el adelanto vemos a Arya Stark escapando de algún peligro desesperadamente.

Vemos a los dragones llegando al norte y a los ejércitos humanos marchando al norte para combatir a los caminantes blancos.

También hay un vistazo de Jhon Snow rezando frente al árbol que representa a los viejos dioses.

Ellos vienen. Nuestro enemigo no se detiene, no se cansa, no teme", dice Snow.