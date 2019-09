'Wolverine' podría ser rival de un 'Avenger'; no sería la primera vez

Washington, EU.- Se siguen especulando cosas acerca de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y un posible en filme entre Wolverine y Hulk se podría estar ‘cocinando’.

Esto no sería algo extraño, pues dentro de algunos cómics ya han existido enfrentamientos en un Avenger y un X-Men. El personaje de Hulk es una incógnita, ya que Avengers: Endgame, después de chasquear los dedos con el guante de infinito, se lastimó el brazo.

La próxima película entre ambos personajes se basaría en el cómic The Immortal Hulk. Aunque no sería la primera vez en la que estén en la ‘pantalla grande’, pues en 2009 se presentó la película animada Hulk vs Wolverine.