Woody Allen demanda a Amazon Studios por incumplimiento de contrato

Washington, EU.- El director Woody Allen demandó a Amazon Studios por romper el acuerdo que existía entre el cineasta y la productora. Allen exigió una indemnización de 68 millones de dólares, esto al no haber estrenado el último filme.

Según Amazon Studios, la película A rainy day in New York no fue publicada debido a la acusación que enfrenta Woddy por haber abusado sexualmente de su hija por años.

El director en sus declaración señalo que Amazon se ha intentado excusar de su acción haciendo referencia a una acusación sin fundamento de hace 25 años, sin embargo, el contrato se firmó cuando la productora ya tenía conocimiento sobre la acusación.

La demanda fue realizada en la Corte de Distrito de Manhattan, aunque Amazon no ha dado declaraciones al respecto.