¿Y esa mano? La atrevida foto donde Miley Cyrus toca zona íntima de Cody

Estados Unidos.- Recientemente Miley Cyrus junto a su novio, Cody Simpson, hicieron arder las redes sociales al compartir una foto donde se les ve a ambos muy juntos y a la cantante tocar sin pena alguna la zona íntima de su actual pareja.

Cody fue quien compartió el momento en su cuenta de Instagram donde se ve al principio una foto de él con su camiseta abierta, mostrando lo que parece ser un tatuaje nuevo.

La tercera y última foto es la que muestra a la joven pareja junta tomarse una foto frente al espejo, él con sus pantalones negros puestos, su camiseta abierta y ella vestida totalmente de negro metiendo su mano dentro de los pantalones de Cody.

La publicación en una hora ha obtenido 83 mil 883 'likes' y miles de comentarios, entre ellos el de la interprete de We Can't Stop, quien dejo este romántico mensaje: "No puedo respirar, Permanecere en el barco para siempre".