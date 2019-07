¿Y la despedida? 'La Choco' seguirá con su participación en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- A pesar de que ya se había despedido de sus compañeros, esta tarde Jimena Pérez 'La Choco' anunció que seguirá con su participación en Ventaneando.

Todo ocurrió cuando la redacción del programa de TV Azteca organizó una despedida en sus oficinas y degustaron de una taquiza para dar el adiós a 'La Choco'.

A través de la cuenta oficial de Ventaneando se compartieron videos de este momento y se puede ver cuando Pati Chapoy, Pedro Sola y otros integrantes del programa comparten en la comida.

No grabes esto, porque a mi nutrióloga no le va a gustar”, comenta la conductora.

No podía faltar la despedida #DesdeLaRedacción con toda la producción @VentaneandoUno @jimenachoco pic.twitter.com/v6Nt51Aad2

Mientras que en otra grabación se puede observar cuando Chapoy llega con un regalo para ‘La Choco’, quien lo abre y se da cuenta que es un cubo de micrófono con el logo de Ventaneando.

Mi cubo, porque voy a seguir haciendo cosas desde allá, así es que me va a dar muchísimo gusto. Gracias por no dejar que me desconecte. Los quiero”, dice Jimena en agradecimiento.