¿Ya dieron el sí? Cara Delevingne y Ashley Benson se casarían en Las Vegas

Estados Unidos.- Las actrices, Cara Delevingne y Ashley Benson, nuevamente se encuentran envueltas en rumores pues ahora se dice que ambas ya se han dado el sí, con algunos amigos muy cercanos como los Jonas Brothers y sus respectivas esposas, Charlize Theron, entre otros, en una ceremonia secreta en Las Vegas frente a un imitador de Elvis Presley.

Pero según The Sun, esto es real y no un simple rumor ya que el propietario de la capilla, Little Vegas Chapel, donde se casaron, Michael Kelly, habló con la fuente que le confirmó al medio de comunicación que se realizó la ceremonia.

Estaban seguras de lo que estaban haciendo y de lo que significa la una para la otra”, dijo Michael a la fuente.

Incluso se reveló que ambas vistieron de negro y no de blanco como es típicamente usado en las bodas, además de que Ashley posó en un Cadillac, en sus gran tacones y su ramo después de cpnvertirse en una mujer casada.

Se estaban divirtiendo, pero se veía claramente que lo estaban haciendo muy en serio. Lo hicieron sencillo, tranquilo y fácil”, señaló Kelly.