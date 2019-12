"Ya la maté": 'Escorpión Dorado' causa brutal caída de Belinda tras empujarla

Ciudad de México.- Alex Montiel, quien interpreta al 'Escorpión Dorado', compartió un video en su canal de YouTube La Lata para revelar su anécdota tras haber tenido como invitada a Belinda en Escorpión al Volante.

Durante la grabación, el famoso youtuber confesó que estuvo a punto de causar la muerte de la estrella pop al hacer una broma cuando terminaron de filmar el episodio.

Te lo juro, yo creo que por eso no lo tomó a mal, porque ella lo hizo. Le ponemos el parking y entonces ‘El Escorpión’ ya está desesperado y quiero que se baje ¿no?”, dice Alex.

El youtuber explicó que abrió la puerta de la camioneta y comenzó a empujar a Belinda mientras él seguía en el asiento del copiloto, sin embargo, no creyó que la cantante perdería el equilibrio y terminaría en el piso.

No sé si ella baja el pie antes de que salga el estribo pero de repente madres, fum, se metió un madra..., estuvo muy raro. Me puse nervioso, pero afortunadamente no alcanzó a pegarse en el piso, se alcanzó a agarrar”.