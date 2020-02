¿Ya la superó? Lupillo Rivera habla de Belinda como si no se conocieran

Ciudad de México.- Lupillo Rivera parece haber pasado página respecto a Belinda, ya que le cantante grupero habló sin rencores y sin reclamos sobre la también actriz en una entrevista para el programa Ventaneando.

Al preguntarle sobre su situación actual con la intérprete de Bella traición, Lupillo respondió:

Lupillo bromeó con el hecho de que si se había cambiado el tatuaje que tiene de Belinda por uno de Danna Paola y también hizo referencia al interés romántico que tendría en la presentadora Mónica Noguera, a quien le envió un gran ramo de rosas.

Eso fue para que ya no pregunten (acerca de Belinda), para que ya le den vuelta a la página. No, no, no. En estos momentos mi hermana (Jenni Rivera) me estuviera diciendo que me la llevara calmada porque la soltería es muy peligrosa”, explicó.