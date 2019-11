"Ya me harté": El día que Víctor desató la furia de Toñita por llamarla "hipócrita"

Ciudad de México.- Debido al reciente estreno de la nueva temporada de La Academia han resurgido varias polémicas que ocurrieron en años pasados como el polémico pleito entre varios integrantes de la primera generación.

En redes sociales como YouTube existe un video que guarda el momento en el que Victor García desata la furia de su compañera Toñita Salazar Zamora, por llamarla "hipócrita".

Varios de los concursantes se encontraban en el comedor cuando comenzaron a realizar comentarios contra 'La Negra de Oro', quien aseguró que ya no soportaba el bullying de sus compañeros.

No me voy a exaltar, te lo voy a decir por última vez, les dije 'no me siento bien para que me estén diciendo cosas'", expresa Toñita.