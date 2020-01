"Ya me viste, ahora ya vete": Silvia Pinal sobre su encuentro con María Félix

Ciudad de México.- En una pequeña charla que tuvo Silvia Pinal con los conductores de Ventaneando, mencionó que su encuentro con la fallecida actriz María Félix no fue del todo agradable, según lo revela la madre de Alejandra Guzmán.

Pinal, reveló que durante una fiesta en el apartamento de Enrique (el hijo de Félix), este la invitó para que conociera a su madre, pero al poco tiempo que había llegado, María la echó de la vivienda.

Enrique hizo una fiesta en su apartamento y a mi me quería mucho, me dijo 'va a venir mi mamá, ¿quieres venir?', entonces llegue yo, y me le planté así a María y ella no sabía que hacer conmigo, porque yo estaba mirándola como lela, me acuerdo que me dijo 'bueno niña ya me viste, ahora ya vete'", reveló en su anécdota Silvia Pinal.